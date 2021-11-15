В Кургане полностью разрушился один из участков канализационного коллектора

В Кургане ресурсоснабжающая компания «Водный Союз» 15 ноября сообщила о ЧП на коллекторе в пятом микрорайоне. Верхний свод одного из участков коллектора на участке от ул.Мальцева до пр.Мостостроителей полностью разрушен. До 21 ноября ресурсоснабжающая компания обещает заменить 50 метров трубопровода.

«То, что ремонтные бригады видят сейчас – это полностью обрушившейся верхний свод железобетонной трубы, внутри – мусор и огромное количество синтетических тряпок», – прокомментировал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов. Он также добавил, что данный участок имеет 100% износ.

Представители компании неоднократно обращались к жителям областной столицы с просьбой не выкидывать в канализацию тряпки, подгузники, средства личной гигиены.

На время проведения аварийных работ на ул. Мальцева установлена временная перекачивающая станция, которая обеспечивает штатную транспортировку канализационных стоков.

Курган, Дарья Котова

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