Не улететь: аэропорт Кургана не будет работать в новогоднюю ночь

Авиакомпания «Победа» отменила новогодний рейс из Кургана в Москву и обратно. Об этом сообщается на официальном сайте курганского аэропорта.

Вылет из аэропорта Внуково в столицу Зауралья 31 декабря 2021 года отменен. Рейс из Кургана в Москву 01 января 2022 года также не состоится. Полеты возобновятся со 2 января.

Напомним, Курган с Москвой связывает только один авиарейс, который выполняет лоукостер «Победа». Из Москвы борт ежедневно вылетает почти в полночь. Из Кургана в Москву – утренний вылет. Еще недавно аэропорт Кургана обслуживал два московских рейса: вместе в «Победой» в столицу летала АК «ЮТэйр», но сенью 2021 года перевозчик «ЮТэйр» полностью прекратил полеты из Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.11.21

Курганские силовики и чиновники подтвердили факт жестокого обращения с маленьким ребенком в детском доме. / В Кургане полностью разрушился один из участков канализационного коллектора. / Губернатор Шумков анонсировал ремонт главных мостов Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»