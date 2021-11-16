В Зауралье на лечение больных с Covid -19 за несколько месяцев потратили почти 2 миллиарда рублей

В Курганской области за 9 месяцев 2021 года на лечение больных с диагнозом Covid -19 было потрачено 1,7 млрд рублей. Лечение одного пациента иногда обходится в сотни тысяч рублей. Такие данные во вторник, 16 ноября, привел Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области.

По данным ведомства, за указанный период в ковидные стационары региона были госпитализированы 16 тысяч 625 человек. «Стоимость лечения одного пациента с Covid -19, который попал в больницу, обходится государству, в зависимости от сложности течения болезни и уровня медицинской организации Зауралья, в сумму от 53 тысяч 500 рублей до 320 тысяч рублей», – заявили в региональном Терфонде обязательного медицинского страхования.

В Курганской области в ноября ежедневно фиксируется более 200 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Covid -19 в Зауралье инфицировались более 42 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.11.21

Уральский полпред Владимир Якушев вошел в президиум Госсовета. / Курганский губернатор дал поручение проверить все детские дома и дома престарелых. / Из-за истории с «курящим» малышом в детском доме возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»