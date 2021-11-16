В мэрии Кургана рассказали, как на Новый год украсят город

Для новогоднего украшения витрин, баннеров и общественного транспорта в Кургане разработана единая концепция. Об этом 16 ноября сообщили в мэрии областной столицы.

Автор концепции – городской департамент архитектуры, строительства и земельных отношений. Глава департамента Кирилл Жученко пояснил, что в основе праздничной концепции лежит дизайн-код города. Это прослеживается в геометрических узорах и наклонных линиях. Акцент при декорировании будет сделан на зелёный и синий цвета, также в цветовой палитре использованы желтый, красный и голубой оттенки. Примеры логотипов и элементов оформления размещены на сайте департамента архитектуры.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщала, что учреждения культуры и социальной сферы должны быть украшены новогодней атрибутикой к 1 декабря. Городские власти уже определились и с темой оформления главной новогодней площадки. Ледовый городок (площадь им. Ленина) будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.

Общегородские площадки в этом году также планируется организовать у «Современника», «Спутника», в Гагаринском сквере, в микрорайоне Черемухово. По-новогоднему будут украшены ЦПКиО и Детский парк.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.11.21

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