В проблемном районе Зауралья запустили долгожданную очистную станцию

В Каргаполье заработала новая станция очистных сооружений. Действующие до этого дня очистные сооружения не ремонтировались почти полвека.

В строительство очистных было вложено около 150 млн рублей, стройку инициировал курганский губернатор Вадим Шумков. Все стоки из центральной канализации и септиков частного жилого сектора поселка Каргаполье на новой станции проходит механическую обработку и обработку ультрафиолетом перед сбросом в реку Миасс.

Шумков побывал в Каргаполье на открытии новой станции и заявил, что власти помогут районному центру решить и проблему с питьевой водой. «Нужно ещё ставить станцию очистки воды, потому что нужно обезжелезивание и минерализация воды, чтобы население получало чистую питьевую воду. Этот проект обойдется бюджету, как я полагаю, порядка 100 млн рублей – деньги мы изыщем. Сейчас глава получил задачу по проектированию. Каргаполье будет пить чистую воду», – отметил Вадим Шумков.

Аналогичные работы сейчас проводятся сразу в нескольких муниципалитетах Зауралья. Основные коммунальные стройки курганский губернатор ранее перечислял в посте, который он разместил на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». Так, в декабре 2021 года планируют завершить работы систем водоочистки в Лебяжье и Шатрово, а в Далматово – реконструкцию городских очистных.

В Варгашах строительство новых очистных начнется в ближайшее время, контракт с подрядчиком уже заключен.

«В Шумихе, Мишкино и Макушино ведем работы по ремонту сетей водоподачи. В Петухово в этом году завершаем двухлетний цикл ремонтов систем водоподачи и разводящих сетей. В следующем году начнем решать вопросы по системе водоподачи и водоочистки в Шумихе – сейчас выходим на торги. Готовим проектное решение по водоподаче в Макушино, постараемся отработать основной объем в следующем году. Нужно снимать эти извечные проблемы с водой в данных муниципалитетах. Декабрем в Шадринске вводим и построенные городские канализационные очистные, и станцию водоподачи и водоочистки, обеспечивающую центральную часть города. Остаются проблемы водоснабжения поселка Осеево, решение которых договорились просчитать отдельно», – перечислил Шумков.

В областной столице также ведутся работы. «В Кургане готовится к сдаче вновь построенная система канализации Восточного микрорайона. Завершаем капитальный ремонт коллектора по улице Куйбышева. Сейчас на торги выносится контракт по реконструкции городской КНС. Следующий год – завершаем проектирование и начинаем полную модернизацию Арбинского водозабора. Заключен контракт на проектирование модернизации городских очистных. Это также две извечные городские проблемы», – резюмировал глава региона.

Курган, Каргаполье, Дарья Котова

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