В Зауралье похолодает, дорожная обстановка ухудшится

В Курганской области прогнозируется похолодание до -17 градусов, ветер усилится до 14 метров в секунду. Об ухудшении погодных условий сообщает управление МЧС по Курганской области и курганский Центр гидрометеорологии.

По данным Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура начнет понижаться в ночь на 18 ноября. В Зауралье похолодает до -9…-14 градусов. Порывы ветра местами могут достигать 14 метров в секунду. В региональном управлении МЧС добавляют, что ухудшится обстановка на дорогах: гололедица, снежный накат.

18 ноября морозы усилятся до -14…-19 градусов ночью, днем температура прогнозируется на уровне -8…-13 градусов. В пятницу, 19 ноября, ночью морозы сохранятся, а днем в районах области потеплеет: температура воздуха -1…-6 градусов.

Курган, Дарья Котова

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