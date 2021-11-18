В Зауралье произошло массовое ДТП: автомобили сгорели, один человек погиб

На федеральной трассе «Иртыш» в районе Щучанского района произошло тройное ДТП с участием большегруза, иномарки и «Газели». Один человек погиб до приезда скорой помощи.

Как сообщает ГИБДД Курганской области, авария произошла ночью 18 ноября на 99-ом км автодороги. Водитель большегруза «Мерседес» с полуприцепом – 66-летинй житель Ростовской области, выехал на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение с автомобилями «Газель» и Исузу. «Мерседес» и «Газель» после удара загорелись.

Спасти водителя «Газели» – 58-летнего жителя Челябинской области, не удалось. От полученных травм он скончался на месте ДТП еще до приезда медиков. Водитель «Мерседеса» с травмами госпитализирован в ГБУ «Щучанская районная больница». «24-летний зауралец, водитель автомобиля Исузу, в ДТП не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», – прокомментировали в управлении ГИБДД по Курганской области.

В автоинспекции напомнили, что аварии с участием большегрузного транспорта, как правило, отличаются тяжестью последствий. И в очередной раз напомнили дальнобойщикам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Курган, Дарья Котова

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