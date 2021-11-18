Оперштаб Курганской области определился, как будут учиться школьники с 22 ноября

Дистант в школах и частично в вузах и сузах Курганской области закончился. С 22 ноября учебные заведения возвращаются к обычному формату работы. Такое решение 18 ноября принял оперативный штаб Курганской области.

Решение распространяется на учеников всех классов – с 1 по 11. «Студенты вузов, колледжей и техникумов с 22 ноября перейдут на смешанную форму обучения: практические занятия будут проходить в очном режиме, теоретические – дистанционно», – уточняется в официальном ТГ-канале правительства Курганской области.

Как сообщал «Новый День», школы Зауралья из-за всплеска заболеваемости Covid-19 закрыты с начала осенних каникул, которые и начались раньше, и были продлены. Затем дистант продлевали дважды: до 14 и 21 ноября.

Курган, Дарья Котова

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