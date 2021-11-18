В Кургане ликвидируют церковный приход лжеархиепископа Варухи

В Кургане ликвидируют приход в честь Святой Троицы в поселке Рябково (Рябковское кладбище), который не имеет отношения к РПЦ. Как сообщили 18 ноября в пресс-службе областного суда Курганской области, Второй апелляционный суд оставил без изменения решение Курганского областного суда.

Облсуд Зауралья, напомним, принял решение о ликвидации прихода летом 2021 года. Решение было обжаловано. «Суд установил, что деятельность религиозной организации вводила в заблуждение верующих граждан православного вероисповедания, посягала на их конституционную свободу вероисповедания, включая конституционное право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию (статья 28 Конституции РФ), что подтверждено, в том числе многочисленными (более 670) обращениями граждан в различные органы государственной власти», – сообщается на сайте областного суда Курганской области.

Приход, в котором служил лжеархиепископ Варуха (Владимир Тищенков), хорошо известен курганцам. Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил направлял обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить обнародованную в открытых источниках информацию о возможном факте растления несовершеннолетних мальчиков служителями данного прихода. Сами православные называют Тищенкова сектантом.

Решение обратиться в прокуратуру было принято на основании коллективного письма, направленного в епархию Зауралья. Свои подписи под ним поставили около 700 жителей области. Авторы обращения настаивали, что приход Варухи не относится к РПЦ, также люди предъявили лжебатюшке серьезные обвинения. В том числе, авторы письма сообщали о видеоматериалах порнографического характера с участием несовершеннолетних юношей. Кадры, по утверждению курганцев, были сняты на территории «Прихода Святой Троицы».

Митрополит тогда прокомментировал ситуацию так: «В Кургане на протяжении 30 лет безнаказанно действует лжеархиепископ Варух. Человек – дважды судимый, бравирующий своими содомскими наклонностями, уличенный в растлении молодых людей. Он до сих пор совершает «крещения», «венчания», «отпевания» и другие лжетаинства, собирая деньги с доверчивых граждан. Нам приходится заново перекрещивать людей, случайно попавших к Варуху. Они рассказывают, что были уверены, что попали к настоящему священнику. Это настоящее мошенничество и обман!».

Курган, Дарья Котова

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