После истории в детдоме Шумков потребовал изменить составы комиссий, работающих с особыми семьями

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поставил задачу обновить состав муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних (КДН). Глава региона отметил, что от этих людей зависит выявление и постановка на учет неблагополучных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также профилактическая работа.

Губернатор Шумков подчеркнул, что главы территорий также должны взять под личный контроль работу КДН в своих муниципалитетах. «Областной комиссии поставлена задача более активно оказывать методическую помощь и поддержку, рассматривается вопрос создания методического центра, где специалисты КДН смогут повысить квалификацию и получить разъяснения по решению сложных вопросов», – прокомментровали в облправительстве.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье сейчас проверяются все стационарные учреждения региона, где проживают дети, пожилые люди и инвалиды. Ревизия началась после недавних событий в Кипельском детском доме, где подростки странным образом играли с двухлетним мальчиком: шлепали его и заставляли курить электронную сигарету. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – халатность и истязание. Одному из 16-летних подростков было предъявлено обвинение (истязание), сейчас он находится под арестом.

Курган, Дарья Котова

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