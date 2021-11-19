Лучшим курганским медикам пообещали выделить гранты: сумма до 600 тысяч рублей

Для медиков Курганской области впервые объявлены конкурсы «Лучший медицинский работник» и «Лучшая медицинская организация». Победители получат гранты от 100 до 600 тысяч рублей.Об этом 19 ноября сообщила и.о. директора регионального депздрава Елена Островских.

Глава ведомства уточнила, что конкурсы объявлены по инициативе курганского губернатора Вадима Шумкова. В конкурсной документации уточняется, что лучший доктор, медсестра или фельдшер Зауралья получат грант в сумме 100 тыс рублей. Побороться за звание лучшего медработника региона могут только те специалисты, которые работают в учреждениях, подведомственных депздраву.

Лучшую медицинскую организацию будут оценивать по нескольким номинациям. В департаменте здравоохранения отметили, что критерии оценки уже сформированы. В том числе, будет учитываться и количество жалоб, поступающих на больницу или поликлинику от населения.

Курган, Дарья Котова

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