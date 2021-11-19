Оперштаб Зауралья сообщил об уменьшении числа пациентов с Covid -19

К концу текущей недели в Зауралье сократился суточный прирост по коронавирусу. По состоянию на 19 ноября выявлено 212 новых случаев Covid -19. Максимальное число инфицированных за минувшие дни было зафиксировано 17 ноября, когда диагноз подтвердился у 216 человек.

Как уточнили в оперативном штабе региона, из 212 инфицированных 80 – жители Кургана. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 43 тыс человек.

Курган, Дарья Котова

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