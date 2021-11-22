В Зауралье из-за пьяного водителя машина улетела в кювет, виновник ДТП скрылся

В Курганской области силовикам пришлось разыскивать водителя иномарки Nissan, который спровоцировал ДТП в Кетовском районе.

Как сообщили в управлении ГИБДД Курганской области, 20 ноября мужчина 1971 года рождения на автомобиле Nissan ехал по трассе со стороны Екатеринбурга. «На 343 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган мужчина не выдержал боковой интервал при перестроении», – уточнили в автоинспекции. Ниссан задел Brilliance. Китайский автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадала пассажирка Brilliance.

Виновник ДТП с места аварии скрылся и даже не попытался помочь водителю и пассажирам, которые находились в китайском автомобиле. Позднее силовики его нашли. Установлено, что водитель в момент аварии был пьян.

Курган, Кетово, Дарья Котова

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