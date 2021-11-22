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Понедельник, 22 ноября 2021, 11:17 мск

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В Курганской области от Covid-19 вакцинировались 60% взрослого населения

В Курганской области по состоянию на 22 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 385,1 тыс человек. Закончили вакцинацию 285,4 тыс жителей Зауралья. «Охват взрослого населения составил 60,0%. Вакцинация граждан в возрасте 60+ составила 61, 4% от всей группы этого возраста», – сообщили в понедельник, 22 ноября, в региональном департаменте здравоохранения.

Ежедневно вакцину от коронавируса получают около 500 человек. В начале месяца ежесуточно вакцинировалось около 3 тысяч зауральцев.

По данным депздрава, сейчас в медучреждениях региона лечение проходят более 6,5 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом Covid-19. В том числе госпитализировать пришлось 1573 человека. Из них 92 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

По данным за 22 ноября в Курганской области выявлено 209 новых случаев коронавируса. Несколько дней подряд в регионе фиксируется небольшой, но спад по суточному приросту инфицированных.

Курган, Дарья Котова

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