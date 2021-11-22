В Кургане силовики нашли более 100 человек, которые заплатили за липовые QR-коды

В Курганской области более 100 человек приобрели сертификаты профилактической прививки от Covid-19 без фактического проведения вакцинации. Такие данные в понедельник, 22 ноября, озвучили в региональном управлении МВД.

Обладателей липовых сертификатов силовики выявляют в рамках уголовного дела. «Новый День» сообщал, что в начале ноября в Кургане была задержана работница городской поликлиники № 2 и двое ее подельников, которые за деньги оформляли желающим липовые сертификаты прививки от коронавируса. Уголовное дело возбуждено по ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ). «Задержаны работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, и двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации», – сообщали ранее в управлении МВД.

В силовом ведомстве сегодня уточнили, что двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый под домашним арестом. По неофициальным данным, за сертификат вакцинированного антипрививочники платили от 2 до 3 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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