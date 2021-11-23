В Кургане в двух крупных микрорайонах почти на сутки отключат воду

В Кургане в двух микрорайонах с 24 по 25 ноября запланировано отключение холодной воды. Как уточнили в ресурсоснабжающей компании «Водный Союз», в зону отключения попадают Заозерный и Рябково.

24 ноября с 09-00 часов воду отключат в 7-ом микрорайоне Кургана. Там «Водный Союз» будет производить врезку на водопроводе. Завершить работы коммунальщики обещают к утру 25 ноября. Ресурс почти сутки не будет подаваться в микрорайоны № 7 и 16.

В самом крупном микрорайоне Кургана – в Рябково, 24 ноября будут устранять аварию на ул. Карбышева. Водоснабжение в Рябково будет прекращено с 09-00 до 21-00 часов. Под ограничение попадают 17 улиц и частный сектор. Так, без воды на 12 часов останутся улицы Карбышева (включая онкодиспансер), Пирогова, М.Ульяновой, Яблочкина, Циалковского (включая противотуберкулёзный диспансер), Пригородная, Лесопарковая, Центральная, Попова, Тимирязева, Добролюбова, пер. Шатровский, Перова, Черняховского, Юлаева, Чернореченская и Московская.

Курган, Дарья Котова

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