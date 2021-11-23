В шадринскую поликлинику для пациентов с Covid-19 закупили оборудования на десятки миллионов рублей

В поликлинику Шадринска поступило дорогостоящее медицинское оборудование. Как уточнили в департаменте здравоохранения Курганской области, компьютерный томограф, телеуправляемый рентгеновский комплекс и новый цифровой флюорограф закуплены для помощи пациентам с коронавирусом.

Стоимость только томографа – более 28 млн рублей. Средства Зауралью были выделены из резервного фонда Правительства РФ.

«Новое оборудование дает нам дополнительные возможности для проведения различных диагностических исследований по широкому спектру заболеваний, в том числе диагностика тяжелых заболеваний на ранних стадиях»,– прокомментировала 23 ноября главный врач Шадринской поликлиники Светлана Пономарева.

«Новый День» сообщал, что недавно в Курган прилетал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Федеральный чиновник во время встречи с курганским губернатором Вадимом Шумковым пообещал, что Минздрав РФ продолжит оказывать Зауралью поддержку.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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