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Среда, 24 ноября 2021, 09:02 мск

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Депутаты думы Курганской области примут дефицитный бюджет региона на 2022 год

Бюджет Курганской области на 2022 год депутаты областной думы рассмотрят 30 ноября. Параметры бюджета озвучили в финансовом управлении Курганской области.

Доход региональной казны в 2022 году прогнозируется на уровне 53,9 млрд рублей, включая 28,3 миллиардов, которые Зауралье безвозмездно получит от других бюджетов. Расходная часть составит чуть более 56 миллиардов. Соответственно, дефицит запланирован минимальный – 2,1 млрд рублей.

Госдолг Зауралья, который на текущий момент составляет 17,7 млрд рублей (9,4 млрд – это банковские кредиты прошлых лет), к 1 января 2023 года существенно не изменится. Снижение запланировано к 2024- 2025 годам – до 15 миллиардов рублей. При этом в документах профильного ведомства сообщается, что предельный объем государственного долга Курганской области на 2022 год может составить 25,6 млрд рублей.

Характеристики областного бюджета принимаются на трехлетний период. В 2023 году планируется бездефицитный бюджет с доходами 49 миллиардов рублей. К 2024 году доходы региональной казны должны составить 49,3 млрд рублей.

Напомним, бюджет 2021 года принимался депутатами облдумы со следующими параметрами: доходы – 48,7 млрд рублей, расходы – 51,9 миллиардов. Кассовый разрыв – 3,3 млрд рублей. Более 60% расходов – финансирование социальной сферы региона. На эти цели в бюджете-2021 было предусмотрено более 31 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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© 2021, РИА «Новый День»

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