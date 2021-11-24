В Зауралье мужчина застрелил жену, а после этого погиб сам

Курганские следователи изучают детали семейной трагедии: в городе Куртамыш погибли супруги. По данным СУ СКР по Курганской области, речь идет об убийстве и суициде.
Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла вечером 18 ноября. «Мужчина, находясь в собственном доме, произведя выстрелы из ружья, совершил убийство своей супруги. После совершения убийства мужчина свел счеты с жизнью», – сообщили в региональном Следкоме.
По предварительной версии, супруги в этот вечер поссорились. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Курган, Куртамыш, Дарья Котова
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