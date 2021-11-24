Шумков выделил Кургану деньги на строительство приюта для животных, но кое-что попросил у курганцев взамен

В Кургане будет построен муниципальный приют для кошек и собак, в котором смогут поместиться до 100 животных. Вопросы финансирования и проектирования уже решены, об этом 24 ноября в своем аккаунте в Инстаграм сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Новость про долгожданный объект глава региона начал с цитаты из стихотворения Сергея Есенина: «И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Шумков поднимал тему строительства приюта еще в начале текущего года. «Практически в это же время городу была доведена субсидия. Учитывая официальный статус объекта, администрация города наконец-то «домучила» проектирование и заключила контракт на строительство, идут работы. Объект на первых порах будет небольшой, но с возможностью быстрого расширения – вольеры можно будет достраивать на заранее подготовленной общей площадке, исходя из потребности», – написал в Инстаграм Шумков.

Губернатор попросил жителей областной столицы поддержать проект. В приюте будут работать закрепленные ветеринары, но помощь неравнодушных граждан обязательно потребуется. «Не выискивать ошибки и недоработки, чтобы затем срочно бежать и постить их, дабы поведать про очередной «ужас-ужас». А совместное последовательное улучшение ситуации. Нужно будет научить людей ухаживать за животными и делать это с душой. Нужно будет подобранных и вылеченных животных помогать затем пристраивать в добрые руки. Скажу проще, нужно будет создавать и прививать культуру такого ухода и нормального отношения к животным», – резюмировал Шумков.

«Новый День» сообщал, что в январе 2021 года губернатор в своем Инстаграм объявил голосование на тему: нужен ли в Кургане приют для бездомных животных. Мнение граждан по данному вопросу традиционно расходится. Одни требуют гуманного отношения к бездомным животным, другие против того, чтобы бюджетные средства тратились на подобные цели.

«При этом нередко находятся противники с аргументами, что людьми заниматься надо. Безусловно, надо. Повестка в нашей области за последние десятилетия вообще многомерна: заниматься нужно всем и сразу. Зачастую не имея в достаточном количестве финансов, времени, желающих не предлагать, а работать», – объяснил и свою позицию почти год назад Шумков.

Курганский губернатор сам имеет домашних питомцев. И всегда призывал своих подписчиков к тому, что животные – это большая ответственность. «В нашем обществе, к сожалению, нормальные традиции отношения к животным пока сложились не до конца. Убить или искалечить беззащитного щенка или котенка нередко не считалось даже проступком. Но это не только вопрос простой гуманности – тот, кто поможет животному, скорее всего, при необходимости спасет и человека», – цитата из поста Вадима Шумкова.

Курган, Дарья Котова

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