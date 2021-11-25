В Кургане завершена главная дорожная стройка: мост ЖБИ сегодня открывается

В Кургане в четверг, 25 ноября, будет запущен путепровод на проспекте Машиностроителей. В августе 2019 года начался демонтаж аварийного моста, который связывает центр Кургана с другими микрорайонами. Строительство нового мостового перехода длилось два года, было потрачено более 1 млрд рублей.

Почти километровый мост ЖБИ заново строила компания «Курганстальмост», проект разрабатывало АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». «25 ноября будет открыт новый трёхпролётный мост с четырьмя полосами – по две в каждую сторону и двумя пешеходными тротуарами, ширина которых увеличилась относительно прежней на 2 метра», – прокомментирвали в пресс-службе компании.

Во время строительства мостострители использовали 4500 свай, тысячи тонн и кубометров бетона, щебня, песка и арматуры. Самая масштабная дорожная стройка в областной столице была запущена при поддержке курганского губернатора Вадима Шумкова. Заявка на финансирование работ была сформирвана региональным кабмином в начале 2019 года. Деньги выделялись несколькими траншами по программе «Безопасные и качественные дороги».

Курган, Дарья Котова

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