В 2021 году каждый десятый житель Зауралья писал жалобы чиновникам

Центр управления регионом Курганской области (ЦУР) обработал за год более 70 тысяч сообщений. Об этом ЦУР сообщает в своем официальном аккаунте в социальной сети во «ВКонтакте».

ЦУР Курганской области был открыт ровно год назад – в ноябре 2020 года. За этот период более половины сообщений (37 тысяч) от курганцев поступило в социальных сетях. Такие жалобы ЦУР фиксирует с помощью системы «Инцидент Менеджмент», далее инциденты передаются на отработу органам власти. «Ответ на волнующие вопросы зауральцы получали в среднем за 4 часа 25 минут», – уточнили в ЦУР.

Еще одним каналом связи стала новая платформа «Госуслуги. Решаем вместе», к которой в Зауралье за год подключилось более 860 организаций и ведомств, включая все больницы и поликлиники региона. В ЦУР уточнили, что к «Госуслугам» зауральцы привыкали постепенно. «В первом квартале заходило по 90 – 200 обращений в месяц. С началом очередной волны коронавируса активность значительно возросла, так как ЦУР подключил к платформе «горячую линию 122». Это решение помогло в том числе оптимизировать процесс записи жителей на вакцинацию. Всего за год на платформе зауральцы оставили почти 33 000 обращений», – сообщает Центр управления регионом Курганской области. На «Госуслугах» жители Курагнской области чаще всего пытались решить вопросы, связанные с коронавирусом, оформлением сертификатов привитого или переболевшего Covid-19. На эти темы пришлось более 80 процентов сообщений.

В число самых острых тем помимо здравоохранения традиционно также входят дороги, благоустройство, ЖКХ. По данным ЦУР, чаще всего вопросы органам власти задавали жители Кургана, Шадринска, Шумихинского МО, Катайского и Кетовского районов. Меньше всего обращений поступило из Частоозерского района.

Курган, Дарья Котова

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