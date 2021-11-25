В Зауралье 20-летний парень заживо сжег своих друзей

В Шадринском районе после тушения пожара в жилом доме были обнаружены обгоревшие тела мужчин 1999 и 1988 годов рождения. Следователи 25 ноября заявили, что молодые люди были убиты.

По данным СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 24 ноября в селе Ольховка. По подозрению в убийстве уже задержан молодой человек 2001 года рождения. «По данным следствия, накануне вечером подозреваемый находился в гостях в доме, где проживал один из потерпевших. В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать. Подозреваемый разлил бензин на пол комнаты дома, где спали хозяин жилища и его гость, и совершил поджог. Место происшествия злоумышленник покинул», – сообщили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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