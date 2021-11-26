В Кургане молодой наркоман до смерти забил 8-ми месячную дочь

В Кургане суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который во время наркотического опьянения до смерти избил 8-ми месячную дочь. Вина курганца была доказана, суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима.

Фабулу дела напомнили в СУ СКР по Курганской области. Трагедия произошла в апреле текущего года. Мужчина принял наркотики, ребенок заплакал. «Мужчина, услышав плачь 8-ми месячной дочери, нанес девочке два удара рукой в область головы. После того как состояние ребенка ухудшилось, мужчина вызвал скорую помощь. Спустя некоторое время девочка в медицинском учреждении скончалась», – прокомментировали в региональном Следкоме. Дело было возбуждено по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Аналогичная трагедия в Зауралье произошла в 2019 году. Пьяный 21-летний отец в Макушино избил двухмесячного сына. Мужчина нанес грудничку несколько ударов по голове. Ребенка тогда медикам удалось спасти.

Курган, Дарья Котова

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