Губернатор Шумком пообещал многодетным семьям Зауралья дополнительные выплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 26 ноября, сообщил, что многодетные семьи региона дополнительно получат по 300 тыс рублей. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте».

На выплату могут претендовать 34 семьи, в которых мамы детей награждены специальным знаком многодетных матерей. Вручение этих знаком состоялось сегодня.

«Накануне Дня матери сегодня наградили специальным знаком 10 многодетных матерей. Четверо мамочек смогли прийти и приехать для награждения в Курган, остальных, в связи с определенными ограничениями, чтобы не рисковать, наградили в муниципальных студиях. Всего в этом году такую награду получили 34 многодетные матери. Поручил дополнительно к тем выплатам, что осуществляются в связи с награждением этим знаком, выплатить по 300 000 рублей всем 34 семьям», – написал Шумков.

Обещанные выплаты станут подарком для родителей на праздник – День матери.

Курган, Дарья Котова

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