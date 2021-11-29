В Зауралье более 10 тысяч самозанятых могут получить займы под 1% годовых

В Курганской области по распоряжению губернатора Вадима Шумкова для самозанятых граждан запущен новый продукт финансовой поддержки. Курганские фрилансеры могут получить микрозайм под 1% годовых. Ранее «домашние предприниматели» могли заимствовать средства под 3% годовых.

Как уточнили в региональном «Фонде микрофинансирования Курганской области», займ под 1% можно оформить на сумму до 500 тыс рублей. Деньги можно тратить на приобретение всего, что нужно для развития бизнеса: от расходных материалов до оборудования и помещений. При займе до 200 тыс рублей не требуется залог, что значительно облегчает сбор документов и также является нововведением ноября. Директор Фонда Наталья Шутова уточнила, что оформить заявку на получение средств нужно до 31 декабря текущего года.

«Сейчас разгар предновогоднего сезона, самое время для рывка в развитии практически любого бизнеса, финансовая поддержка очень востребована. Именно поэтому мы максимально снизили ставку и отказались от залога, создавая для самозанятых комфортные условия для роста», –прокомментировала г-жа Шутова.

В Курганской области режим самозанятости был запущен летом 2020 года. Жители Курганской области, выбравшие такой вид предпринимательства, платят налог на профессиональный доход, так называемый налог для самозанятых – предпринимателей, которые работают на себя, получают выручку напрямую от заказчиков и не имеют в штате сотрудников. Речь идет о людях, занимающихся, к примеру, репетиторством, фрилансом, работающих таксистами, сдающих в аренду помещения и т.д. Профессиональный налог – 4% годовых для физлиц и 6% при работе с юридическими структурами.

По данным департамента экономического развития Курганской области, сейчас в Зауралье самозанятых более 10 тыс человек. И за год число фрилансеров почти удвоилось: в начале года было зарегистрировано 4 299 человек, на конец ноября 2021 года – 10 604 человек. За год самозанятые совокупно заработали более 1 млрд рублей, сумма оплаченных ими налогов – 29,6 млн рублей. 63% этого налога идет в региональный бюджет для решения местных проблем.

В депэкономики уточнили, что больше всего уплатили налогов самозанятые в IT-сфере – 12,6%, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, аренде автомобилей, автосервиса – 9,2%, сфере строительства – 6,2%, информационных услуг – 6,4%. Доля самозанятых, осуществляющих деятельность в нескольких сферах экономики, составляет 45,7%.

Курган, Дарья Котова

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