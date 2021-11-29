«Лишь бы не подрались»: для благоустройства Кургана привлекут экспертов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил создать группу специалистов, которые будут оценивать и корректировать планы по благоустройству Кургана.

О благоустройстве Кургана Шумков написал колонку и разместил ее на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». Глава региона признал, что о развитии областной столицы люди много спорят.

«С одной стороны – абсолютное большинство отмечает, как красив и опрятен становится наш город. Причём очень и очень быстро. Буквально за пару лет произошли огромные благие изменения. И они будут продолжены. Дворы, скверы, парки, общественные пространства и здания. Дороги и мосты. Тротуары и исторические памятники. Наведение чистоты и порядка… С другой – вызывают вопросы и остающиеся пока недоблагоустроенными районы, и не всем могут понравиться те или иные малые формы или архитектурные решения. Согласен и с теми, и с другими. Не всем «заходит» вылетающий из-за поворота «конь бледный»)) либо качество планирования и исполнения сквера, где «забудут» освещение или криво выполнят элементы благоустройства», – написал глава региона.

При этом Шумков отметил, что финансовые возможности города и региона ограничены. «Вместе с тем мы за эти два года во все физическое благоустройство вложили меньше, чем крупные города иногда платят только за «разработку идеи». Такова се ля ви. А количество желающих вставить свои «5 копеек», не вставая с дивана, всегда больше тех, кто готов реально поучаствовать в самом процессе улучшения. Это тоже наше «се ля во»)). Да и те решения, которые уже внедрены или внедряются, созданы с прямым участием местных архитекторов. Как говорится, «что имеем»...», – продолжил Шумков.

Формирование группы экспертов, предполагает губернатор, поможет в «неизбежных спорах». «Потому попросил коллег из городской администрации сформировать такую группу, которая будет отсматривать новые решения по благоустройству. Лишь бы не подрались))», – резюмировал Вадим Шумков.

С 2019 года в Курганской области запущено несколько масштабных проектов по благоустройству. Среди самых крупных – реконструкция Городского сада и набережной реки Тобол.

Курган, Дарья Котова

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