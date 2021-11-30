В центре Кургана появятся огромные медведи как в Тюмени

В центре Кургана появится новогодняя инсталляция «Белые медведи». Огромные светящиеся фигуры (по 4-11 метров высотой) установят на Троицкой площади. Как сообщили в мэрии, конструкцию привезут в город вечером 30 ноября в сопровождении ГИБДД.

Светодиодная инсталляция – часть новогоднего арт-проекта Сибирско-Уральской энергетической компании «ПРО.Свет». Как сообщили в СУЭНКО, композиция состоит из медведицы, трех медвежат, световых пирамид и елей.

В прошлые зимы энергетики устанавливали около здания курганского правительства светящиеся кольца, прозванные в народе «кольцами кальмара». А медведица с медвежатами украшали центр Тюмени.

Курган, Ольга Федорова

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