Жителей Кургана возят на автобусах с неисправными тормозами и рулем

Каждый восьмой пассажирский автобус в Кургане неисправен. К такому выводу пришли сотрудники ГИБДД после масштабной проверки общественного транспорта.

Полицейские обращали внимание на техническое состояния автобусов, законность внесения изменений в их конструкцию, наличие у водителей необходимых документов и соблюдение правил организованной перевозки групп детей.

За три дня было проверено 941 транспортное средство. Выяснилось, что каждый 8-ой автобус, перевозящий людей, имеет технические неисправности. В девяти случаях водители управляли транспортом с неисправной тормозной системой либо рулевым управлением.

«Все эти автобусы были сняты со своих маршрутов и эвакуированы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Курганской области.

На 12 автобусах имелись изменения в конструкции, которые не были зарегистрированы в Госавтоинспекции. Сотрудники полиции также проверили наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, и выявили 25 нарушений. Всего в отношении водителей автобусов составлено более 300 административных материалов за различные нарушения.

Курган, Ольга Федорова

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