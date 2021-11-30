Зауралье накроет мокрый снег, водителей просят соблюдать осторожность

ГИБДД Кургана в ближайшие дни просит водителей соблюдать особую осторожность на дорогах: в регионе прогнозируются «температурные качели» и осадки в виде мокрого снега.

По данным курганского Центра гидрометеорологии, погода начнет портиться сегодня. В среду, 1 декабря, в ночное время по области похолодает до -12 градусов. Ожидается и начало снегопада. В четверг, 2 декабря, потеплеет до + 1…+4 градусов, плюс мокрый снег.

В Госавтоинспекции напоминают, что при такой обстановке ухудшается видимость на дорогах, необходимо соблюдать скоростной режим. «Повышенное внимание необходимо проявить при проездах к местам массового скопления граждан и возможного появления пешеходов: остановки общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы и вблизи образовательных организаций», – обратились 30 ноября в ГИБДД Кургана к автомобилистам.

Курган, Дарья Котова

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