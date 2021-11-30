В Курганской области для студентов закончился дистант

В Курганской области студенты вузов, сузов и колледжей с 1 декабря возвращаются на очный режим обучения. Дистант для них прекращается по решению оперативного штаба региона.

«При этом образовательные организации обязаны будут, как и прежде, соблюдать все меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, проводить термометрию на входе, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений», – сообщает оперштаб.

В Курганской области были продлены осенние каникулы, затем учеников школ и студентов перевели на дистанционку. Дистант из-за роста заболеваемости Covid-19 продлевали дважды: до 14 и 21 ноября. С 22 ноября школьники вернулись за парты, а студенты были переведены на смешанную форму обучения: практические занятия в вузах и сузах проходили в очном режиме, теоретические – дистанционно.

Курган, Дарья Котова

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