Областной чиновник стал руководителем в мэрии Кургана

Место ушедшей в отставку Ульяны Ивановой в мэрии Кургана занял областной чиновник Александр Кондратов – он назначен директором департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба мэрии. Там характеризуют нового муниципального служащего как профессионала и грамотного специалиста. В мэрию он пришёл из правительства Курганской области – с 2020 года по настоящее время работал начальником управления развития рыночной инфраструктуры департамента экономического развития Курганской области.

Об увольнении прежнего директора городского департамента экономического развития Ульяны Ивановой стало известно в минувшие выходные дни. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По официальной информации мэрии Кургана, Кондратов родился в Кургане в 1977 году. В 1999-ом окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию имени Т.С. Мальцева по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2003 году начал работать в правительстве – в департаменте экономического развития. Позднее работал в сфере предпринимательства и в Сбербанке России. Потом вернулся на госслужбу.

Курган, Наталья Ефремова

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