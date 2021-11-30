Депутаты приняли главный финансовый документ Курганской области на 2022 год

Депутаты думы Курганской области во вторник, 30 ноября, в первом чтении приняли бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Параметры главного финансового документа к заседанию думы не изменились.

Как сообщал «Новый День», доход региональной казны в 2022 году прогнозируется на уровне 53,9 млрд рублей, включая 28,3 миллиардов, которые Зауралье безвозмездно получит от других бюджетов. Более 25 миллиардов – собственные доходы Курганской области, которые формируются за счет налогов и акцизов. Расходная часть составит чуть более 56 миллиардов. Соответственно, дефицит запланирован минимальный – 2,1 млрд рублей.

В 2023 году планируется бездефицитный бюджет с доходами 49 миллиардов рублей. К 2024 году доходы региональной казны должны составить 49,3 млрд рублей, кассовый разрыв пока не предусмотрен.

Курган, Дарья Котова

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