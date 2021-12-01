В Зауралье из-за непогоды сегодня отменены все рейсовые автобусы

На территории Курганской области 1 декабря вводится ограничение движения. Как сообщили в ГИБДД Курганской области, сегодня утром с 08:40 часов было прекращено движение пассажирских автобусов на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения.

Автоинспекторы объясняют запрет погодными условиями. «Новый День» сообщал, что в ближайшие два дня в Зауралье ожидаются «температурные качели», осадки то в виде мокрого снега, то в виде ледяного дождя. О том, что на дорогах будет очень скользко, в ГИБДД предупреждали накануне – 30 ноября.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД контролируют состояние проезжей части автомобильных дорог региона, дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», – сообщили в ГИБДД региона.

Всех водителей автоинспекторы просят сегодня также отказаться от дальних поездок. В социальных сетях автомобилисты начали сообщать о пробках на трассах и рассказывать истории о том, как фуры не могут подняться в горку.

Курган, Дарья Котова

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