В Кургане из-за погодной аномалии отменили занятия в школах

В Кургане в среду, 1 декабря, экстренно отменены занятия для школьников, которые учатся во вторую смену. Об этом сообщили в администрации областной столицы.

«В связи с погодными условиями (мокрый снег, сильная гололедица) занятия для учащихся 2-ой смены в школах города Кургана и занятия в учреждениях дополнительного образования и спорта сегодня, 1 декабря 2021 года, отменяются», – заявили в мэрии Кургана.

1 декабря в регионе прошел ледяной дождь. «Новый День» сообщал», что тротуары покрыты сплошной ледяной коркой, передвижение пешеходов максимально затруднено. Водителей также просят воздержаться от поездок. А с 08:40 часов было полностью прекращено движение автобусов на трассах федерального и регионального значения.

В региональном управлении МЧС предупредили, что и в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – ветер до 15 метров в секунду, гололедица и мокрый снег. Непогода по данным ведомства продлится до 6 декабря.

Курган, Дарья Котова

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