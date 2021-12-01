Погода «балует»: губернатор Шумков выступил с экстренным обращением и предостерег жителей

Губернатор Курганской области предупредил жителей региона о «долгосрочной» погодной аномалии и попросил всех проявить максимальную осторожность. Пост об этом глава региона 1 декабря разместил в своем аккаунте в Инстаграм. «Погода «балует» – синоптики объявили долгосрочный дождь с последующим обледенением в нескольких регионах УрФО, включая Курганскую область. Последствием такой аномалии может быть лёд на дорогах, дворовых территориях, тротуарах и пешеходных дорожках, обрыв проводов линий электропередач», – написал Шумков.

Он также добавил, что дорожники уже получили особые распоряжения, также созван штаб. «Даны указания усилить необходимую отработку. Соответствующие службы переводятся в режим повышенной готовности. По крупным случаям, требующим межведомственной координации, работает штаб. Но все же просьба лично к вам – будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны, передвигаясь пешком или за рулём. Берегите себя и своих близких», – резюмировал губернатор.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Курганской области испортилась погода. Сегодня утром в регионе прошел ледяной дождь. Дороги обледенели, очень скользко. Утром ГИБДД объявила об ограничении движения на федеральных и региональных трассах. Все рейсовые пассажирские автобусы были отменены. В региональном управлении МЧС предупредили, что и в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – ветер до 15 метров в секунду, гололедица и мокрый снег. Непогода по прогнозам продлится до 6 декабря.

Курган, Дарья Котова

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