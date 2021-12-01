В Кургане поймали маньяка, который почти год держал в страхе город

В Кургане поймали маньяка, который в конце прошлого года нападал на женщин в безлюдных местах. Насильником оказался 49-летний житель областной столицы.

Как сообщили 1 декабря в СУ СКР по Курганской области, мужчине уже предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ – разбой, изнасилование, насильственные действий сексуального характера.

Маньяка силовики искали почти год. Случаи нападения на женщин были зафиксированы в Кургане в ноябре и декабре 2020 года. «В результате проведенного значительного объема следственной, аналитической и оперативной работы указанные преступления удалось раскрыть и установить лицо, их совершившее. Обвинение в совершении перечисленных преступлений предъявлено 49-летнему жителю Кургана», – уточнили в региональном Следкоме.

Преступления мужчина совершал в вечернее время в безлюдных местах. Лицо он скрывал под маской. «Нападал на потерпевших и, угрожая ножом, похищал имеющееся при них ценное имущество. Одну из потерпевших злоумышленник при помощи физической силы переместил на пустырь, где совершил в отношении женщины половые преступления», – напомнили фабулу дела следователи. Одна из потерпевших насильника опознала во время следствия. Также экспертиза доказала, что биологические следы, оставленные на вещах потерпевшей, принадлежат именно 49-летнему курганцу. Сейчас Следком проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

Курган, Дарья Котова

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