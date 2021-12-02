В Зауралье из-за погодной аномалии расписание работы школ меняется ежедневно

Школы Курганской области 2 декабря временно переходят на дистанционный режим работы. Решение о том, что ученики первой смены сегодня учатся из дома, было озвучено еще 1 декабря. Решение по второй смене будет принято до 10 часов в четверг, 2 декабря, сообщили в мэрии Кургана.

1 декабря на Курганскую область обрушился ледяной дождь. Из-за такой аномалии в первый день зимы все дороги региона превратились в сплошной каток. Школьники, которые учатся в первую смену, вчера отправились на занятия как обычно. Информация о том, что очные уроки отменяются во второй половине дня, появилась только в обед. Многие ребята к этому моменту уже успели выйти из дома и отправиться на учебу.

Вчера региональному департаменту образования была поставлена задача оперативно проработать вопрос со школьным расписанием. При сохранении неблагоприятных погодных условий и гололедицы очные занятия будут отменены и в последующие дни.

Курган, Дарья Котов

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