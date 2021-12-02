В Курганской области, где дороги превратились в каток, количество ДТП за сутки увеличилось в разы

В Курганской области за минувшие сутки произошло 52 ДТП, погибших нет. Об этом 2 декабря сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария с одним пострадавшим произошла 1 декабря днем на 90 километре автодороги Подъезд к городу Тюмень. Водитель автомобиля SSANGYONG Kyron не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадала 25-летняя женщина.

1 декабря Курганская область столкнулась с таким редким природным явлением, как ледяной дождь, на дорогах образовалась ледяная корка. В обычные дни автоинспекторы за сутки фиксируют 7-10 ДТП, максимум – около 20 аварий в сутки. Вчера в 08:40 часов утра было принято решение об отмене всех автобусных рейсов. Все оперативные службы выступили с предупреждением и просили автомобилистов воздержаться от поездок.

Неблагоприятные погодные условия сохраняются и сегодня. По прогнозам синоптиков, аномальная погода ожидается до 6 декабря.

Курган, Дарья Котова

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