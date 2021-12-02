Губернатор Шумков пообещал отремонтировать старейший роддом Кургана

Курганский губернатор Вадим Шумков в четверг, 2 декабря, сообщил, что роддом курганской больницы №2 готовится к ремонту. Его капитально не ремонтировали с момента постройки – с 60-ых годов прошлого века.

«Поручил правительству выделить на ремонт роддома 30 млн рублей уже в этом году и начать ремонт, с соблюдением всех торговых процедур в кратчайшие сроки. Мамочкам и малышам результат должен понравиться», – анонсировал в своем аккаунте в Инстаграм Шумков.

Речь идет о курганском роддоме на ул. Советская, 161. Как отметил глава региона, каждый год здесь рождается более 2 тыс детей, около 200 малышей в месяц.

«С момента постройки в роддоме ни разу не было ремонта. Здание откровенно обветшало и снаружи, и внутри. Продолжаем двигаться в логике, приводя в порядок все основные объекты медицины, в первую очередь там, где ведётся приём женщин и детей. Сейчас уже ремонтируются либо готовятся к ремонту практически все крупные медучреждения. Что толку рассказывать молодым семьям и мамам о прекрасности продолжения рода, если основное здание, где это происходит, выглядит непонятно как... и, честно говоря, своим видом к принятию важнейших решений мало кого стимулирует. Поправим», – резюмировал Шумков.

С 2019 года курганский губернатор делает акцент на ремонт медучреждений региона. Запущено несколько крупных проектов, в их числе капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи. В Зауралье в последние годы ежегодно в порядок приводят десятки больниц и поликлиник.

Курган, Дарья Котова

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