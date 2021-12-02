В Кургане из-за одного неправильного светофора самый крупный район города встал в жуткие пробки

Автомобилисты Кургана в четверг, 2 декабря, начали массово жаловаться на непривычную многокилометровую пробку на пересечении улиц Родькина – Голикова, которая начинается с ул. Мостостроителей. Причиной затора стал светофор, который накануне зачем-то отрегулировали.

Фотографии и видео с вереницей машин заполонили социальные сети. Водители уточняли, что зеленый сигнал светофора для машин теперь зажигается через 90 секунд. Ситуация осложняется тем, что это дорога – главная артерия, соединяющая центр города с самым крупным микрорайоном Кургана – Заозерным. Люди утром стояли в пробке часами.

Автоинспекторы и мэрия Кургана пообещали скорректировать время работы светофора. Позднее в городской администрации подтвердили: режим работы светофора был скорректирован, ведется мониторинг дорожной обстановки. Какой пропускной режим был установлен, не уточняется. Вечерний выезд из города в Заозерный покажет правильно ли отреагировали дорожники на проблему.

Курган, Дарья Котова

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