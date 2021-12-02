Ледяной дождь «привел» в травпункты более 430 зауральцев

В Курганской области больше 400 человек получили травмы за минувшие сутки. Это последствия ледяного дождя, который 1 декабря обрушился на Зауралье, превратив за считанные часы в каток автомобильные дороги и тротуары.

Как сообщает Центр управления регионом Курганской области со ссылкой на региональный депздрав, за период с 1 по 2 декабря за медпомощью с травмами обратились 432 зауральца. Поток пострадавших не прекращается со вчерашнего дня. Сегодня до медиков добрались более 200 человек.

По данным управления МЧС Курганской области, гололедица на дорогах ожидается и 3 декабря. Также прогнозируется понижение температуры до – 10 градусов ночью.

Курган, Дарья Котова

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