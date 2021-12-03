Курганцев позвали обсудить бюджет города на 2022 год: он изменился на миллиард

В Кургане 8 декабря пройдут публичные слушания по городскому бюджету на 2022 год. Официальная информация размещена на сайте городской администрации. Проект бюджета уже внесен в гордуму.

Доходы областной столицы в следующем году прогнозируются на уровне 7,5 млрд рублей, из них 4,5 миллиардов – безвозмездные поступления. Своими силами город планирует собрать в 2023 году чуть менее 3 млрд рублей. Расходы обозначены в сумме 7,551 млрд рублей. Дефицит минимальный – 51 миллион рублей.

Напомним, бюджет Кургана на 2021 год утверждался в сумме в сумме 6,458 млрд рублей, расходы были предусмотрены на уровне 7,715 миллиардов. Дефицит – 257 миллионов. Прогноз, представленный год назад, подразумевал, что в 2023 и 2034 годах кассового разрыва не будет, а доходная часть бюджета-2022 увеличится до 6,6 миллиардов.

Депутаты гордумы годовой бюджет традиционно принимают в последних числах декабря. Проведение общественных слушаний – обязательная процедура перед голосованием думы.

Курган, Дарья Котова

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