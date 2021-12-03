В Курганской области пенсионеры без прививки должны соблюдать самоизоляцию до конца года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уточнил перечень мест, куда нужно приходить вакцинированным – это строительные магазины, автоцентры и мебельные магазины площадью более 1 тыс. м.кв.. Об этом говорится в постановлении о внесении изменений в документ, который регламентирует правила в период режим повышенной готовности.

Граждане старше 60 лет, которые не сделали прививку, должны до конца 2021 года соблюдать режим самоизоляции.

Вместе с этим, напоминаем, что 2 декабря 2021 года главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов ввёл обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. По словам г-на Хохлова. Которые приводятся в документе на сайте управления Роспотребнадзора. Уровень вакцинации среди пожилых людей недостаточен – по данным на 2 декабря 65% жителей региона старше 60 лет поставили прививку.

Также по данным главы управления Роспотребнадзора растёт заболеваемость среди студентов. Поэтому их (только тех, что старше 18 лет) тоже обязывают ставить прививики – как тех, что учится в ссузах, так и студентов вузов. Привиться первым компонентом они должны до конца года.

Рекомендуемый охват – не менее 80% обучающихся.

Курган, Наталья Ефремова

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