Курганским школьникам объявили, когда закончится дистант

До конца недели школьники Кургана продолжат учиться дистанционно. В понедельник, 6 декабря, если погодные условия позволят, дети вернутся в школы.

«С понедельника учащиеся образовательных учреждений города Кургана возвращаются к обучению в очном формате. Занятия в субботу, 4 декабря, будут проведены в дистанционной форме», – прокомментировали 3 декабря в мэрии Кургана.

Очный формат обучения в Зауралье был частично отменен 1 декабря из-за аномальной погоды. На уроки в школу успели сходить только ученики первой смены. Затем на дистант перевели обе смены. Как сообщал «Новый День», в первый день зимы на регион обрушился ледяной дождь, из-за которого дороги превратились в сплошной каток. Из-за погоды пришлось отменять все рейсовые автобусы – федеральные и региональные трассы для пассажирского транспорта были закрыты.

Курган, Дарья Котова

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