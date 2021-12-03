ЦИК назвал имя следующего главы избиркома Курганской области

ЦИК РФ в ходе заседания 3 декабря рассмотрела вопрос «О кандидатуре на должность председателя Избирательной комиссии Курганской области».

На эту позицию центризбирком рекомендовал кандидатуру заведующего кафедрой государственного права КГУ Романа Скиндерева. Скиндерев входит в действующий состав членов курганского облизбиркома с правом решающего голоса.

В новой должности он сменит Валерия Самокрутова, возглавлявшего избирательную комиссию с 2016 года. Полномочия действующего состава курганского избиркома заканчиваются в декабре 2021 года.

Курган, Ольга Федорова

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