В Кургане ищут водителя, который сбил пенсионерку у магазина и скрылся

ГИБДД Кургана разыскивает виновника ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Водитель сбил 79-летнюю пенсионерку на прилегающей к дому территории, прямо у магазина. С места аварии водитель скрылся. В городской Госавтоинспекции «Новому Дню» сообщили, что пешеход правила дорожного движения не нарушала.

Инцидент произошел 5 декабря днем на пр. Машиностроителей в районе дома №5. «В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение», – уточнили в ГИБДД.

Виновника аварии продолжают искать, пока данных о нем по состоянию на 6 декабря нет. Автоинспекторы просят очевидцев инцидента откликнуться и обратиться в ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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