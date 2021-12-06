На Зауралье после ледяного дождя и снега надвигается резкое похолодание

В Курганской области в ближашие дни похолодает до -20...-25 градусов. Температура воздуха начнет понижаться в ночь с 6 на 7 декабря.

По данным курганского Центра гидрометеорологии, в областной столице ночью 7 декабря похолодает до -15...-17 градусов, днем ожидается -13 градусов. В некоторых районах области температура понизится до -23 градуса. В среду, 8 декабря, ожидаются морозы до -25 градусов ночью, -9...-14 градусов днем. О похолодании предупредили и в управлении МЧС по Курганской области. В оперативном ведомстве также предупреждают, что в ближайшие сутки сохранится гололед и гололедица.

Как сообщал «Новый День», 1 декабря в Зауралье наблюдалось редкое явление – ледяной дождь, из-за которого дороги в считанные часы превратились в сплошной каток. В мэрии Кургана 6 декабря напомнили, что все эти дни дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно и в усиленном режиме. В выходные также пришлось бороться с последствиями снегопада.

Курган, Дарья Котова

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