В Кургане молодой водитель иномарки сбил на «зебре» женщину

В Кургане 47-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе сбил водитель иномарки. Как сообщает ГИБДД по Курганской области, авария произошла 6 декабря на ул. Карбышева. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на другой автомобиль.

По данным автоинспекторов, водитель 1996 года рождения ехал на автомобиле Тойота по ул. Карбышева в сторону ул. Школьная. Женщина-пешеход переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но молодой водитель дорогу ей не уступил. «От удара женщину 1974 года рождения отбросило на автомобиль Хендай под управлением женщины – водителя 1980 года рождения», – уточнили в автоинспекции региона.

Пострадавшая с телесными повреждениями была передана медикам.

Курган, Дарья Котова

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