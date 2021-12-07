В Кургане из-за аварии почти на неделю закроют одну из улиц

В Кургане с 7 декабря до 12 декабря для движения будет перекрыта ул. Бажова (от ул. Невежина до ул. Песчаной). Как сообщили во вторник, 7 декабря, в компании «Водный Союз», на ул. Бажова произошла коммунальная авария на сетях водопровода.

Водопровод прорвало в районе ТРЦ «РИО». Водоснабжение сегодня ограничено в микрорайонах Энергетики и Путейском. Сейчас на месте коммунального ЧП ведутся работы. В мэрии Кургана предупредили, что маршруты общественного транспорта в эти дни будут скорректированы. По данным МКУ «Транспортное управление», автобусы, следующие по маршрутам №№10, 13, 321, 323, 349 будут проезжать по ул. Свердлова, Невежина, К. Мяготина, пр. Конституции и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении. Маршруты 368, 396 сдвигаются на ул. Свердлова, Невежина, К. Мяготина, пр. Конституции, Бажова. Автобусы №№ 31, 301, 304, 331, 336 будут объезжать аварийный участок по ул. К. Мяготина, Конституции, Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Курган, Дарья Котова

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